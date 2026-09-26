Трамп заявил о позитивных итогах встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп положительно оценил итоги встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Вашингтоне и выразил оптимизм в отношении дальнейшего развития отношений между двумя странами.

Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social после завершения визита китайского лидера в США.

«Председатель Си и мадам Пэн только что покинули Вашингтон и направляются в Китай. Встреча прошла в духе дружбы, силы и успеха как для Китая, так и для США», — отметил американский президент.

Трамп также сообщил, что рассчитывает вновь встретиться с Си Цзиньпином в ноябре в Китае, а затем — на саммите G20 в декабре в Майами.

«Многое было и будет достигнуто. Я с нетерпением жду нашей следующей встречи!» — написал он.

В свою очередь, Си Цзиньпин заявил о готовности совместно с Трампом работать над развитием китайско-американских отношений.