Трамп заявил о позитивных итогах встречи с Си Цзиньпином
Президент США ожидает новых договорённостей с Китаем.
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Президент США Дональд Трамп положительно оценил итоги встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Вашингтоне и выразил оптимизм в отношении дальнейшего развития отношений между двумя странами.
Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social после завершения визита китайского лидера в США.
«Председатель Си и мадам Пэн только что покинули Вашингтон и направляются в Китай. Встреча прошла в духе дружбы, силы и успеха как для Китая, так и для США», — отметил американский президент.
Трамп также сообщил, что рассчитывает вновь встретиться с Си Цзиньпином в ноябре в Китае, а затем — на саммите G20 в декабре в Майами.
«Многое было и будет достигнуто. Я с нетерпением жду нашей следующей встречи!» — написал он.
В свою очередь, Си Цзиньпин заявил о готовности совместно с Трампом работать над развитием китайско-американских отношений.
«Я готов вместе с президентом Трампом, проявив мужество и ответственность перед историей, совместно вписать яркую страницу в историю развития китайско-американских отношений», — приводит его слова агентство Xinhua.
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