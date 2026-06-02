Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой»
Официальные детали возможного соглашения пока не раскрываются.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ливанское движение «Хезболла» достигли договоренности о прекращении боевых действий. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
По словам американского лидера, он провел продуктивный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Трамп отметил, что израильские войска не будут входить в Бейрут и вернутся на прежние позиции.
Кроме того, через высокопоставленных представителей Вашингтон провел переговоры с «Хезболлой». Как заявил Трамп, движение согласилось на прекращение огня.
«Израиль не будет атаковать их, а они не будут атаковать Израиль», — подчеркнул президент США.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что советник председателя парламента Ливана Али Хамдан заявил о готовности «Хезболлы» к немедленному и полному прекращению огня. Представитель израильской стороны также подтвердил, что движение выразило готовность к перемирию без немедленного вывода израильских войск с юга Ливана.
Самое читаемое
- Мост за 47 миллиардов: почему главный инфраструктурный проект Семея всё ещё не завершён
- В Алматы появился новый маршрут с интервалом 14 минут
- ЕС рассматривает Казахстан и Узбекистан для размещения центров возврата мигрантов
- В Уральске мужчина украл автомобиль соседа с помощью эвакуатора
- В Астане взорвался и загорелся автомобиль: есть пострадавшие