Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ливанское движение «Хезболла» достигли договоренности о прекращении боевых действий. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, он провел продуктивный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Трамп отметил, что израильские войска не будут входить в Бейрут и вернутся на прежние позиции.

Кроме того, через высокопоставленных представителей Вашингтон провел переговоры с «Хезболлой». Как заявил Трамп, движение согласилось на прекращение огня.

«Израиль не будет атаковать их, а они не будут атаковать Израиль», — подчеркнул президент США.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что советник председателя парламента Ливана Али Хамдан заявил о готовности «Хезболлы» к немедленному и полному прекращению огня. Представитель израильской стороны также подтвердил, что движение выразило готовность к перемирию без немедленного вывода израильских войск с юга Ливана.