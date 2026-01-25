Трамп заявил о применении "секретного оружия" при операции против Мадуро
Им так и не удалось запустить свои ракеты, сказал американский лидер.
Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post рассказал о применении американскими военными "секретного оружия" во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передаёт BAQ.KZ.
По словам Трампа, речь идет о специальном "дезориентирующем устройстве", подробности о котором он отказался раскрывать.
"Им так и не удалось запустить свои ракеты. У них были российские и китайские системы, но ничего не сработало. Они нажимали кнопки — и ничего не происходило", — заявил американский лидер.
Ранее издание The New York Times сообщало, что российские системы противовоздушной обороны в Венесуэле во время операции США 3 января якобы не были подключены к радиолокационным системам. По версии издания, низкий уровень координации и подготовки венесуэльских военных мог сыграть ключевую роль в успехе операции.
