Президент США Дональд Трамп назвал мошеннической схемой американскую инициативу FireAid, направленную на оказание помощи пострадавшим от природных пожаров в штате Калифорния, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Глава Белого дома на своей странице в Truth Social заявил, что 100 млн долларов из собранных на это средств пропали.

"FireAid" - это полная катастрофа. Похоже, что это еще одна вдохновленная демократами мошенническая схема. Пропали 100 млн долларов", - отметил он.

В южной части Калифорнии, в районе Лос-Анджелеса, в январе из-за природных пожаров погибли более 30 человек, были уничтожены около 18 тыс. различных строений. Общественные организации, в том числе связанные с Демократической партией, объявили о проведении сбора средств на нужды тех, кто пострадал или лишился имущества из-за пожаров.

В рамках этой инициативы 30 января в Калифорнии состоялся благотворительный концерт с участием певиц Билли Айлиш, Леди Гага, Кэти Перри и других популярных исполнителей. Собрано было около 100 млн долларов, однако, как сообщил телеканал Fox News, средства впоследствии были распределены между рядом неправительственных организаций, а не переданы непосредственно пострадавшим.