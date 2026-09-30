Трамп заявил о скором завершении конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится «очень скоро», после чего цены на нефть резко снизятся. Об этом Трамп сказал во время выступления в Вашингтоне, где представил новую федеральную платформу на базе искусственного интеллекта.

«В ближайшие годы историю нашей страны будут писать, и они скажут, что война в Иране — это одна из самых важных вещей, которые мы сделали... У них не будет ядерного оружия... Цены на нефть будут падать», — отметил Трамп.

На встрече в Белом доме присутствуют руководители около 20 технологических компаний. Среди них — создатель SpaceX и Tesla Илон Маск, глава Nvidia Дженсен Хуанг, генеральный директор Meta Марк Цукерберг, основатель Amazon Джефф Безос, глава Alphabet Сундар Пичаи и генеральный директор Microsoft Сатья Надела.

В ходе мероприятия Трамп также представил сайт America.gov. На платформе размещён инструмент на основе искусственного интеллекта, который должен стать «единым центром» для американцев, желающих получить доступ к государственным услугам.