Цены на нефть снизятся после завершения американской операции против Ирана, заявил президент США Дональд Трамп, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме.

"Да, какое-то время цены будут высокими. Но когда мы закончим, цены снизятся", - сказал Трамп.

Он добавил, что в итоге, по его мнению, стоимость нефти может оказаться даже ниже, чем до начала ударов США по Ирану.