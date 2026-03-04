Трамп заявил о снижении цен на нефть после завершения операции против Ирана
Когда мы закончим, цены снизятся, сказал президент США.
Сегодня 2026, 07:41
Цены на нефть снизятся после завершения американской операции против Ирана, заявил президент США Дональд Трамп, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме.
"Да, какое-то время цены будут высокими. Но когда мы закончим, цены снизятся", - сказал Трамп.
Он добавил, что в итоге, по его мнению, стоимость нефти может оказаться даже ниже, чем до начала ударов США по Ирану.
