  • Главная
  • Новости
  • Трамп заявил о снижении цен на нефть после завершения операции против Ирана

Трамп заявил о снижении цен на нефть после завершения операции против Ирана

Когда мы закончим, цены снизятся, сказал президент США.

Сегодня 2026, 07:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня 2026, 07:41
Сегодня 2026, 07:41
205
Фото: Pixabay.com

Цены на нефть снизятся после завершения американской операции против Ирана, заявил президент США Дональд Трамп, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме.

"Да, какое-то время цены будут высокими. Но когда мы закончим, цены снизятся", - сказал Трамп.

Он добавил, что в итоге, по его мнению, стоимость нефти может оказаться даже ниже, чем до начала ударов США по Ирану.

Самое читаемое

Наверх