Трамп заявил о сохранении блокады Ирана при открытом Ормузском проливе
Ограничения будут действовать до завершения сделки с Ираном.
Сегодня 2026, 19:57
Сегодня 2026, 19:57Сегодня 2026, 19:57
86Фото: РБК
Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив остается полностью открытым для коммерческого судоходства, несмотря на сохраняющуюся военно-морскую блокаду, направленную против Ирана. Об этом президент США написал в своем посте.
По его словам, ограничения будут действовать до завершения сделки с Ираном, которая, как утверждает Трамп, уже практически согласована и может быть реализована в ближайшее время.
«Ормузский пролив полностью открыт и готов для бизнеса и свободного прохода, однако военно-морская блокада будет сохраняться в полной силе в отношении Ирана до тех пор, пока наша сделка с Ираном не будет завершена на 100%. Этот процесс должен пройти очень быстро, поскольку большинство пунктов уже согласовано».
