Трамп заявил о сохранении блокады Ирана при открытом Ормузском проливе

Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив остается полностью открытым для коммерческого судоходства, несмотря на сохраняющуюся военно-морскую блокаду, направленную против Ирана. Об этом президент США написал в своем посте.

По его словам, ограничения будут действовать до завершения сделки с Ираном, которая, как утверждает Трамп, уже практически согласована и может быть реализована в ближайшее время.