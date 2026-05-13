Трамп заявил о возможном визите Россию в 2026 году

Президент США Дональд Трамп допустил, что посетит Россию в 2026 году, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

Об этом он заявил во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Китай.

В ответ на вопрос о возможности визита в Россию до конца текущего года президент США сказал, что сделает все необходимое для этого.

"И я думаю, что мы придем к урегулированию между Россией и Украиной", - отметил он.

Трамп добавил, что он уже добился урегулирования восьми конфликтов.