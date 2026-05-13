Трамп заявил о возможном визите Россию в 2026 году
Я сделаю все, что необходимо, заявил американский лидер.
Сегодня 2026, 01:48
176Фото: Pixabay.com
Президент США Дональд Трамп допустил, что посетит Россию в 2026 году, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.
Об этом он заявил во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Китай.
В ответ на вопрос о возможности визита в Россию до конца текущего года президент США сказал, что сделает все необходимое для этого.
"И я думаю, что мы придем к урегулированию между Россией и Украиной", - отметил он.
Трамп добавил, что он уже добился урегулирования восьми конфликтов.