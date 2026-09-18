Трамп заявил о возможном возобновлении масштабных атак на Иран
Президент США сообщил, что рассматривает дальнейшие действия на фоне продолжающегося конфликта.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что находится на этапе принятия важного решения о дальнейших действиях в отношении Ирана. В интервью Axios он сообщил, что рассматривает возможность возобновления масштабных военных операций.
По словам Трампа, ему предстоит решить, стоит ли продолжать военные действия с целью добиться завершения конфликта. Ранее президент США говорил, что надеется на скорое окончание войны и заявлял о готовности рассматривать дипломатические варианты.
Обсуждение дальнейших шагов ожидается в ходе встречи Трампа с представителями шести стран Персидского залива — Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана. Встреча должна пройти на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По данным Axios, стороны планируют обсудить дальнейшее развитие конфликта и возможную послевоенную стратегию США. При этом позиция региональных союзников может учитываться Вашингтоном при определении дальнейших шагов.
Ранее сообщалось, что в августе Трамп отложил возобновление крупных атак после того, как Саудовская Аравия и Катар выразили обеспокоенность возможными ответными ударами Ирана по энергетической инфраструктуре региона.
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