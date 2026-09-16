Троих казахстанцев, пропавших на границе Китая и Непала, пока не нашли

Новой информации о трех гражданах Казахстана, пропавших без вести в зоне бедствия на границе Китая и Непала, пока нет. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Жанболат Усенов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, казахстанские дипломаты совместно с местными властями продолжают поиски пропавших граждан.

«На данный момент никаких новых сведений о них нет. К сожалению, наши дипломаты продолжают работу с местными органами власти. Поисковые мероприятия продолжаются. Мы также установили связь с их семьями», – сообщил Жанболат Усенов.

Представитель МИД отметил, что ведомство располагает необходимой информацией о пропавших казахстанцах, однако их персональные данные разглашаться не будут.

«Когда граждане Казахстана оказываются в такой сложной ситуации, наша главная задача – оказать им помощь. Позже мы подведем итоги и расскажем о проделанной работе. Однако персональные данные наших граждан мы не разглашаем», – подчеркнул он.

В настоящее время поиски троих казахстанцев продолжаются.