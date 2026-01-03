Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были схвачены и вывезены из страны в ходе масштабной операции. Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передаёт BAQ.KZ.

По словам Трампа, операция была проведена совместно с силовыми структурами США.

"Соединённые Штаты Америки успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле и её лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей женой был схвачен и вывезен из страны", — говорится в сообщении.

Президент США также анонсировал пресс-конференцию по итогам операции, которая состоится сегодня в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

"Подробности последуют. Сегодня в 11:00 утра состоится пресс-конференция. Благодарим за внимание к этому вопросу!", — отметил он.

Ситуация остаётся крайне напряжённой, официального подтверждения со стороны венесуэльских властей пока не поступало.