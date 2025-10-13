Ближний Восток стоит на пороге перемен: по заявлению президента США Дональда Трампа, конфликт в Газе завершён, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Об этом он сообщил журналистам на борту Air Force One по пути в Израиль, где его уже ожидают для участия во встречах с мировыми лидерами, посвящённых следующим шагам на пути к миру в регионе.

"Война окончена, вы понимаете это", — сказал Трамп, отвечая на вопросы прессы, покидая Вашингтон.

Тем временем в Израиле с затаённым ожиданием следят за развитием событий — страна надеется на скорое освобождение заложников, находящихся в руках ХАМАС. Именно этот вопрос может стать ключевым в дальнейших переговорах и усилиях по нормализации ситуации в регионе.

По словам американского президента, Ближний Восток готовится к "нормализации" после месяцев конфликта и напряжённости.