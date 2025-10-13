Трамп заявил о завершении войны в Газе
Израиль ждёт освобождения заложников.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Ближний Восток стоит на пороге перемен: по заявлению президента США Дональда Трампа, конфликт в Газе завершён, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
Об этом он сообщил журналистам на борту Air Force One по пути в Израиль, где его уже ожидают для участия во встречах с мировыми лидерами, посвящённых следующим шагам на пути к миру в регионе.
"Война окончена, вы понимаете это", — сказал Трамп, отвечая на вопросы прессы, покидая Вашингтон.
Тем временем в Израиле с затаённым ожиданием следят за развитием событий — страна надеется на скорое освобождение заложников, находящихся в руках ХАМАС. Именно этот вопрос может стать ключевым в дальнейших переговорах и усилиях по нормализации ситуации в регионе.
По словам американского президента, Ближний Восток готовится к "нормализации" после месяцев конфликта и напряжённости.
Самое читаемое
- Зангар Нурланулы выиграл турнир ITF Juniors J300 в Южной Корее
- Министр: обеспечение благополучия детей — одно из приоритетных направлений госполитики
- Выплаты, концерты и акции: как регионы отметят День людей с инвалидностью
- Футболист "Кайрата" Дастан Сатпаев пройдет обследование в Катаре
- Суд вернул пенсионерке из области Абай право на перерасчет пенсии