Трамп заявил о желании экономического кризиса в Иране
Без текущего конфликта Иран мог бы значительно усилить своё влияние на Ближнем Востоке, считает лидер США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на серьёзные экономические трудности в Иране, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sky News.
По данным Sky News, глава Белого дома сделал это заявление в разговоре с журналистами.
«Я надеюсь, что экономика Ирана провалится, потому что я хочу победить», — сказал Трамп.
Он также подчеркнул, что американские санкции против Ирана являются «масштабными» и оказывают серьёзное давление на экономику страны. По словам президента США, ситуация в Иране остаётся крайне сложной.
«Их валюта ничего не стоит. Их инфляция, вероятно, 150%… они не платят своим солдатам. Они не могут платить своим солдатам. Деньги ничего не стоят», — добавил он.
При этом Трамп отметил, что Тегеран заинтересован в заключении соглашения. По его мнению, без текущего конфликта Иран мог бы значительно усилить своё влияние на Ближнем Востоке, однако сейчас страна сосредоточена на преодолении кризиса.
