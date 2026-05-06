Трамп заявил о желании экономического кризиса в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на серьёзные экономические трудности в Иране, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sky News.

По данным Sky News, глава Белого дома сделал это заявление в разговоре с журналистами.

«Я надеюсь, что экономика Ирана провалится, потому что я хочу победить», — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что американские санкции против Ирана являются «масштабными» и оказывают серьёзное давление на экономику страны. По словам президента США, ситуация в Иране остаётся крайне сложной.

«Их валюта ничего не стоит. Их инфляция, вероятно, 150%… они не платят своим солдатам. Они не могут платить своим солдатам. Деньги ничего не стоят», — добавил он.

При этом Трамп отметил, что Тегеран заинтересован в заключении соглашения. По его мнению, без текущего конфликта Иран мог бы значительно усилить своё влияние на Ближнем Востоке, однако сейчас страна сосредоточена на преодолении кризиса.