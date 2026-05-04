Трамп заявил о значительном сокращении войск США в Германии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен значительно сократить число американских военных в Германии, передает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.

При этом он не стал раскрывать причины такого решения, но подчеркнул, что сокращение будет больше, чем ранее объявленные 5 тысяч человек.

Ранее Пентагон сообщил, что в течение ближайших 6–12 месяцев численность американских военных в Германии уменьшится на 5 тысяч.

Заявление Трампа прозвучало на фоне обострения отношений с канцлером Германии Фридрих Мерц. Поводом стала его критика действий США и Израиля в Иране. Мерц отметил, что у Вашингтона, по его мнению, нет чёткой стратегии.

Кроме того, на этой неделе Трамп также допустил возможность сокращения американского военного присутствия в Испании и Италии.

По словам президента США, такие шаги связаны с намерением уменьшить обязательства страны по обеспечению безопасности Европы.