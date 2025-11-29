В США планируется аннулировать и признать недействительными все документы, подписанные 46-м президентом Джо Байденом с помощью автопера. Об этом заявил действующий американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social, передаёт BAQ.KZ.

По словам Трампа, Байден использовал автоперо примерно при 92% подписанных документов.

"Любой документ, подписанный сонным Джо Байденом с помощью автопера, а это примерно 92% от общего числа, настоящим аннулируется и не имеет никакой дальнейшей силы", — подчеркнул Трамп.

Он также отметил, что вокруг Байдена "кружили" радикальные левые "безумцы", которые, по его словам, и отняли у него президентский пост.