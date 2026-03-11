Президент США Дональд Трамп сообщил, что за последние несколько часов были уничтожены десять неактивных минных заградительных катеров или кораблей Ирана, передает BAQ.KZ.

По его словам, операция завершилась полным уничтожением объектов.

«Я рад сообщить, что за последние несколько часов мы поразили и полностью уничтожили 10 неактивных минных заградительных катеров и/или кораблей, и это еще не все», – заявил он.

Дональд Трамп также подчеркнул, что на этом действия не заканчиваются, однако подробности дальнейших шагов он не уточнил.