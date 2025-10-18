Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским призвал к немедленному прекращению огня и предложил "сделку", в рамках которой обе стороны могли бы объявить себя победителями, чтобы остановить кровопролитие, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. По словам Трампа, он повторил те же идеи, которые ранее озвучивал и президенту Путину, и настаивал на том, что "достаточно крови", нужно "остановиться там, где стоят". Встреча проходила в тёплой, "сердечной" атмосфере, но конкретных договорённостей о немедленных поставках дальнобойных ракет не достигнуто.

Ключевой спорный вопрос — поставка крылатых ракет Tomahawk — остался открытым. Зеленский предлагал обменять украинские дроны и технологическое партнёрство на Tomahawk; Трамп сказал, что идея обсуждается, но выразил озабоченность возможной эскалацией и пока не дал окончательного согласия. Источники отмечают, что решение Трампа отчасти сформировалось после недавнего телефонного разговора с Путиным.

Украинская делегация привезла на встречу карты с "болевыми точками" российской военной промышленности — инструмент, который, по словам представителей Киева, может помочь давлением вынудить Москву сесть за стол переговоров. Зеленский также подчеркнул необходимость надёжных гарантий безопасности для Украины в случае прекращения огня и заявил, что вопрос территорий останется самым чувствительным в последующих переговорах.

В целом встреча продемонстрировала готовность обеих сторон к диалогу: Зеленский искал усиление военной и гарантийной поддержки, а Трамп активно продвигал идею немедленного прекращения огня как путь к "большему миру", оставив ключевые вопросы — в том числе по Tomahawk — для дальнейших переговоров.