Трампа экстренно эвакуировали с ужина в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп был экстренно эвакуирован с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после того, как в зале раздались выстрелы, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

Событие проходило в отеле Washington Hilton в Вашингтоне и в считаные секунды превратилось из торжественного вечера в хаос.

По сообщениям с прямой трансляции, после первых звуков выстрелов мероприятие мгновенно остановили. Организаторы и службы безопасности приказали всем присутствующим либо покинуть зал, либо укрыться на месте. Многие гости инстинктивно пригнулись и спрятались под столами.

В этот момент на сцену стремительно выбежали вооружённые агенты Секретной службы. Они окружили Трампа и начали его эвакуацию. Охрана помогла ему подняться и попыталась быстро вывести его из зоны риска, однако в суматохе он на секунду потерял равновесие и оказался на руках у агентов.

Несмотря на напряжённую обстановку, президента быстро подняли и вывели из зала в плотном кольце охраны. Остальных участников мероприятия также оперативно эвакуировали.

Что именно стало причиной выстрелов и был ли это целенаправленный инцидент, пока официально не сообщается.

Расследование продолжается.