Трампа могут включить в число номинантов на Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп, вероятно, оказался среди кандидатов на Нобелевскую премию мира 2026 года, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на секретаря Норвежского нобелевского комитета Кристиан Берг Харвикен. По его словам, в общий список номинантов вошли 287 кандидатов, из которых 208 — это отдельные лица и 79 — организации.

Он отметил, что в текущем году список существенно обновился и пополнился большим числом новых имен по сравнению с предыдущим годом.

Харвикен также подчеркнул, что значение премии мира в нынешних условиях только возрастает. На фоне продолжающихся конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке, по его словам, в мире ведется значительная работа по укреплению мира и продвижению дипломатических инициатив.