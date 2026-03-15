В Риддере построят трамплин К-20 и 5-километровую лыжероллерную трассу с освещением, искусственным снегом и биатлонным стрельбищем на 30 установок, передает BAQ.kz.

Первый проект — строительство трамплина К-20. Земельный участок в парковой зоне площадью более 2 га уже определён. Сейчас готовятся документы для проектно-сметной документации.

Второй проект — строительство современной лыжероллерной трассы длиной 5 км с освещением, искусственным снегом, системой видеосудейства и биатлонным стрельбищем на 30 установок. Проект уже готов и проходит госэкспертизу.

Новые объекты помогут воспитать ещё больше будущих чемпионов