Трансформаторная подстанция загорелась в Алматы

В Ауэзовском районе Алматы по улице Толе би произошло возгорание трансформаторной подстанции.

По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение. Пожар получил развитую форму.

На месте был создан штаб пожаротушения. Силы и средства ДЧС работали по повышенному рангу пожара. Была организована бесперебойная подача воды. На тушение подано несколько пенных и водяных стволов.

Принятыми мерами удалось сбить открытое пламя и ликвидировать пожар на площади 50 кв. м.