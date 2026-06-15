Трансформаторная подстанция загорелась в Алматы

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание трансформаторной подстанции.

Сегодня 2026, 08:54
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 08:54
Сегодня 2026, 08:54
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Фото: Pixabay.com

В Ауэзовском районе Алматы по улице Толе би произошло возгорание трансформаторной подстанции.

По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение. Пожар получил развитую форму.

На месте был создан штаб пожаротушения. Силы и средства ДЧС работали по повышенному рангу пожара. Была организована бесперебойная подача воды. На тушение подано несколько пенных и водяных стволов.

Принятыми мерами удалось сбить открытое пламя и ликвидировать пожар на площади 50 кв. м.

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