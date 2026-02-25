Министерство транспорта подвело итоги года: рекордные объемы перевозок, тысячи километров дорог и железных путей, модернизация портов и аэропортов, сообщает BAQ.kz.

2026-й обещает стать годом системного усиления транспортно-логистического потенциала страны.

Под председательством Первого заместителя Премьер-Министра Романа Скляра прошло расширенное заседание коллегии Министерства транспорта с участием представителей Администрации Президента, Аппарата Правительства, подведомственных структур и регионов. В центре внимания — исполнение поручений Главы государства, ключевые показатели отрасли за 2025 год и конкретные ориентиры на предстоящий период.

Министр транспорта и его заместители представили развернутый анализ: отрасль сохранила темп и укрепила инфраструктурную базу. В своем выступлении Роман Скляр подчеркнул, что работа ведется на фоне продолжающейся политической трансформации и подготовки новой Конституции Республики Казахстан. “Проект Основного закона — это концептуально новый документ, который закрепляет меры по повышению гражданской активности и политической культуры, отражая качественно новый этап развития государства”, — отметил он.

В железнодорожном секторе реализованы масштабные проекты. Введен в эксплуатацию участок Достык – Мойынты, построена обводная линия станции Алматы, обновлено свыше 1,5 тысячи километров путей. Объем грузоперевозок достиг порядка 320 миллионов тонн — показатель, подтверждающий стратегическую роль железной дороги в экономике.

Автодорожная отрасль охватила строительством и ремонтом около 13 тысяч километров трасс. Завершены ключевые участки Кызылорда – Жезказган в пределах Кызылординской области, Калбатау – Майкапшагай и Узынагаш – Отар. Эти проекты усиливают транспортную связанность регионов и открывают новые логистические возможности.

Гражданская авиация также продемонстрировала устойчивый рост. Уровень соответствия стандартам ИКАО по авиационной безопасности достиг 95,7 процента. Аэропорты страны обслужили более 30 миллионов пассажиров, при этом международная маршрутная сеть продолжает расширяться.

Планы на 2026 год носят не менее амбициозный характер. В железнодорожной сфере намечено завершение строительства линий Дарбаза – Мактарал и Мойынты – Кызылжар, модернизация участков Алтынколь – Жетыген и Бейнеу – Мангистау, продолжение проекта Бахты – Аягоз. Параллельно будет продолжено обновление вокзалов и подвижного состава — как пассажирского, так и грузового.

В автодорожной отрасли предусмотрено строительство и реконструкция порядка 11 тысяч километров дорог, включая участки Кызылорда – Жезказган в границах Улытауской области, Центр – Запад, Караганда – Жезказган, Актобе – Кызылорда и Бейнеу – Саксаульский.

Отдельный акцент — на развитии мультимодальных перевозок. До конца следующего года планируется завершить модернизацию портовой инфраструктуры Актау и Курык с реконструкцией причалов и проведением дноуглубительных работ.

В авиационной инфраструктуре стартует новая фаза расширения. Запланировано строительство вторых взлетно-посадочных полос в Астане и Шымкенте, реконструкция терминала внутренних рейсов в Алматы и перрона в Актау, возведение нового терминала в Атырау, реконструкция аэродрома Павлодара, восстановление аэропорта Аркалыка и завершение строительства воздушных гаваней в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли.

До конца 2026 года авиакомпании намерены приобрести девять новых воздушных судов. Это позволит довести парк до 118 единиц, расширить провозные мощности, увеличить географию и частоту полетов.

По итогам заседания Роман Скляр обозначил дополнительные задачи по наращиванию транспортно-логистического потенциала страны и дал конкретные поручения профильному ведомству. 2026 год для отрасли станет временем закрепления достигнутого и выхода на новый инфраструктурный горизонт.