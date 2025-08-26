48-летнего жителя Туркестанской области сняли с авиарейса Актобе — Шымкент за нарушение общественного порядка, передает BAQ.KZ cо ccылкой на Polisia.kz.

По акту командира воздушного судна деструктивного пассажира передали сотрудникам линейного отдела полиции на станции Актобе. Как выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, не выполнял требования экипажа, оскорблял работников авиакомпании и вел себя неадекватно. Кроме того, при доставлении в комнату полиции нарушитель оказал злостное неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

В отношении правонарушителя составлены протоколы за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, за мелкое хулиганство и за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа. Материал направлен в суд для принятия процессуального решения, — сообщили в транспортной полиции.

В ведомстве подчеркнули, что вопросы безопасности на объектах воздушного и железнодорожного транспорта находятся под особым контролем. Пассажирам напомнили о необходимости соблюдать общественный порядок и выполнять требования экипажа для обеспечения безопасности полетов.