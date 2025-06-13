Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по крупным инвестиционным проектам в сфере транспорта, передает BAQ.KZ.



По данным Министерства транспорта, на 2025 год охвачено работами 13 тыс. км автомобильных, 6,1 тыс. км железных дорог, ведется модернизация и строительство 6 аэропортов, реализуются 2 проекта в области водного транспорта.



В сфере железнодорожного транспорта ведется реализация пяти крупных проектов общей стоимостью 2,3 трлн тенге: строительство вторых путей участка Достык – Мойынты (836 км), обводной дороги станции Алматы (75 км), ж/д линии Дарбаза – Мактаарал (152 км). Начаты работы на участке Кызылжар-Мойынты: по данным КТЖ, завершение ожидается в первом полугодии. Также было доложено о проекте Бахты – Аягоз (272 км). Проекты Достык – Мойынты и обводной дороги станции Алматы ведутся с опережением графика.



Кроме того, работами охвачены отдельные участки ж/д сети. В соответствии с поручением Главы государства всего до 2029 года планируется ремонт 11 тыс. км железных дорог. В текущему году будут модернизированы 1 480 км на общую сумму 177 млрд тенге. Параллельно проводится реконструкция 125 вокзальных комплексов с завершением в 2025 году.



В сфере автодорожного строительства в текущем году планируется охватить работами 13 тыс. км, из них 2,2 тыс. км – это проекты по реконструкции, 6,6 тыс. км – ремонт, а также 4,2 тыс. км – ремонт местной сети. В настоящее время модернизацией охвачены 9 тыс. км. Продолжается реконструкция переходящих проектов протяженностью 1 083 километра, из них до конца года планируется завершить работы на 847 км дорог. В числе новых проектов — строительство магистрали Центр – Запад, которая позволит сократить расстояние транзитным маршрутам в направлении порта Актау с Астаны на 889 километров. Также запущены работы по участкам Актобе – Улгайсын (234 км), Караганда – Жезказган (572 км).

В ходе совещания Премьер-министр поднял вопрос качества дорожных работ. Председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев доложил о работе автоматизированных систем измерения (АСИ). В настоящее время на республиканских дорогах функционируют 27 таких комплексов, на 2025 год запланирована установка еще 25 АСИ, в 2026 году их общее количество будет увеличено до 126 единиц. Автоматизированные системы измерения с помощью специальных датчиков оперативно передают информацию о габаритах транспортных средств для выявления перегруза и предупреждения разрушения дорожного покрытия.



В авиационной отрасли реализуются проекты по строительству трех новых аэропортов – Катон-Карагай, Зайсан, Кендерли, а также восстановлению аэропорта в городе Аркалыке. Проводится модернизация инфраструктуры в воздушных гаванях Павлодара и Балхаша.



В сфере водного транспорта старт работ по дноуглублению порта Актау планируется в июле т.г. Вместе с тем в рамках развития торгового флота в 2025 году будут приобретены 8 единиц судов, в том числе 6 сухогрузов и 2 парома.



Премьер-министр подчеркнул важность комплексной и системной реализации всех намеченных проектов.

"Транспортная отрасль по итогам 5 месяцев показывает прирост в 24%. Транспорт вместе с энергетикой и другой инфраструктурой – база для любого экономического развития. Почему Президент и Правительство занимаются этим вопросом: если мы сейчас не будем вкладывать, то никакого долгосрочного экономического роста не будет. Все необходимые ресурсы будем выделять. Задача всех профильных структур – эти средства осваивать без нецелевого использования, и в срок все объекты сдавать. Все объекты заложены в Плане экономического роста на текущий год. Это то, что касается краткосрочного эффекта, а в целом – это база для дальнейшего устойчивого экономического роста на 10-летия вперед", – отметил Олжас Бектенов.

По итогам совещания дан ряд поручений Министерству транспорта, Фонду "Самрук-Казына" и иным ответственным организациям.