Налог на имущество пересчитают: какие изменения вступили в силу в Казахстане

Пересмотрены ставки ИПН, НДС, налоги на транспорт и имущество, а также усилен контроль за доходами и задолженностями. Рассказываем, кто заплатит больше, а для кого нагрузка снизится.

Сегодня 2026, 12:33
С 2026 года в Казахстане начал действовать новый Налоговый кодекс, который существенно меняет правила налогообложения. Пересмотрены ставки по индивидуальному подоходному налогу, НДС, а также транспортному и имущественному налогам. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов в ответ на официальный запрос редакции BAQ.KZ.

Прогрессивный подоходный налог и новые ставки

Одним из ключевых нововведений стало внедрение прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога. Теперь доходы до 36,7 млн тенге облагаются по ставке 10%, а суммы сверх этого порога — по ставке 15%.

Также изменились ставки налога на добавленную стоимость (НДС):

  • базовая ставка составила 16%,
  • для медицинских услуг — 5%,
  • для печатных изданий — 10%.

Для бизнеса установлены следующие ставки корпоративного подоходного налога (КПН):

  • базовая — 20%,
  • для банков — 25%,
  • для сельского хозяйства — 3%.

Кроме того, введён единый налоговый вычет в размере 30 МРП, что упростило процедуру оформления и сократило необходимость сбора документов.

Что грозит за неуплату налогов

В новой системе усилены меры в отношении должников. Введён дифференцированный подход в зависимости от суммы задолженности:

  • до 20 МРП — уведомление и начисление пени,
  • от 20 до 45 МРП — уведомление, блокировка счетов и инкассовые меры,
  • свыше 45 МРП — полный пакет мер, включая реализацию имущества,
  • более 27 000 МРП — ограничение на выезд из страны (через суд, спустя 3 месяца).

Отдельно отмечается, что меры применяются и по задолженностям по социальным платежам свыше 6 МРП.

При этом для малого бизнеса предусмотрено послабление: при долге до 1500 МРП доступна рассрочка без залога, а деятельность компании не будет полностью блокироваться при небольших задолженностях.

Банковские операции под контролем

С 2026 года банки также вовлечены в налоговый контроль. Они обязаны передавать в органы госдоходов информацию об операциях с признаками предпринимательской деятельности.

Контроль срабатывает, если:

  • в течение трёх месяцев подряд на счёт поступают переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно,
  • общая сумма превышает 12 минимальных зарплат (примерно 1 020 000 тенге).

Эта мера направлена на выявление теневой предпринимательской деятельности.

Транспортный налог станет ниже

Для владельцев автомобилей предусмотрены льготы:

  • для машин возрастом от 10 до 20 лет применяется коэффициент 0,7,
  • старше 20 лет — коэффициент 0,5.

Однако фактически снижение налоговой нагрузки автовладельцы почувствуют только при оплате налога в 2027 году.

Новый порядок налогообложения недвижимости

Изменился и порядок расчёта налога на имущество. Теперь применяется два подхода в зависимости от совокупной стоимости объектов:

  • если общая стоимость недвижимости не превышает 450 млн тенге — налог рассчитывается отдельно по каждому объекту (квартира, дом и т.д.);
  • если стоимость превышает этот порог — применяется единый расчёт по совокупной стоимости.

В случае превышения лимита используется повышенная ставка:
2 946 600 тенге плюс 2% от суммы превышения.

Эти изменения вступят в силу с 2027 года. Таким образом, новая налоговая система направлена на более справедливое распределение нагрузки, упрощение процедур и усиление контроля за теневой экономикой.

