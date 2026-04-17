Налог на имущество пересчитают: какие изменения вступили в силу в Казахстане

С 2026 года в Казахстане начал действовать новый Налоговый кодекс, который существенно меняет правила налогообложения. Пересмотрены ставки по индивидуальному подоходному налогу, НДС, а также транспортному и имущественному налогам. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов в ответ на официальный запрос редакции BAQ.KZ.

Прогрессивный подоходный налог и новые ставки

Одним из ключевых нововведений стало внедрение прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога. Теперь доходы до 36,7 млн тенге облагаются по ставке 10%, а суммы сверх этого порога — по ставке 15%.

Также изменились ставки налога на добавленную стоимость (НДС):

базовая ставка составила 16%,

для медицинских услуг — 5%,

для печатных изданий — 10%.

Для бизнеса установлены следующие ставки корпоративного подоходного налога (КПН):

базовая — 20%,

для банков — 25%,

для сельского хозяйства — 3%.

Кроме того, введён единый налоговый вычет в размере 30 МРП, что упростило процедуру оформления и сократило необходимость сбора документов.

Что грозит за неуплату налогов

В новой системе усилены меры в отношении должников. Введён дифференцированный подход в зависимости от суммы задолженности:

до 20 МРП — уведомление и начисление пени,

от 20 до 45 МРП — уведомление, блокировка счетов и инкассовые меры,

свыше 45 МРП — полный пакет мер, включая реализацию имущества,

более 27 000 МРП — ограничение на выезд из страны (через суд, спустя 3 месяца).

Отдельно отмечается, что меры применяются и по задолженностям по социальным платежам свыше 6 МРП.

При этом для малого бизнеса предусмотрено послабление: при долге до 1500 МРП доступна рассрочка без залога, а деятельность компании не будет полностью блокироваться при небольших задолженностях.

Банковские операции под контролем

С 2026 года банки также вовлечены в налоговый контроль. Они обязаны передавать в органы госдоходов информацию об операциях с признаками предпринимательской деятельности.

Контроль срабатывает, если:

в течение трёх месяцев подряд на счёт поступают переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно,

общая сумма превышает 12 минимальных зарплат (примерно 1 020 000 тенге).

Эта мера направлена на выявление теневой предпринимательской деятельности.

Транспортный налог станет ниже

Для владельцев автомобилей предусмотрены льготы:

для машин возрастом от 10 до 20 лет применяется коэффициент 0,7,

старше 20 лет — коэффициент 0,5.

Однако фактически снижение налоговой нагрузки автовладельцы почувствуют только при оплате налога в 2027 году.

Новый порядок налогообложения недвижимости

Изменился и порядок расчёта налога на имущество. Теперь применяется два подхода в зависимости от совокупной стоимости объектов:

если общая стоимость недвижимости не превышает 450 млн тенге — налог рассчитывается отдельно по каждому объекту (квартира, дом и т.д.);

если стоимость превышает этот порог — применяется единый расчёт по совокупной стоимости.

В случае превышения лимита используется повышенная ставка:

2 946 600 тенге плюс 2% от суммы превышения.

Эти изменения вступят в силу с 2027 года. Таким образом, новая налоговая система направлена на более справедливое распределение нагрузки, упрощение процедур и усиление контроля за теневой экономикой.