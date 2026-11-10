Трансжиры в сладостях будут проверять по новым правилам в Казахстане

Состав любимых сладостей теперь смогут проверять более точно. В Казахстане ввели единый метод определения содержания трансжиров в готовых кондитерских изделиях и полуфабрикатах. Новый стандарт позволит лабораториям оценивать продукцию по единым правилам, а санитарным службам — эффективнее контролировать её безопасность.

Национальный стандарт СТ РК 4052-2026 «Изделия кондитерские. Метод определения массовой доли трансизомеров ненасыщенных жирных кислот» начал действовать с 1 ноября 2026 года.

Необходимость его принятия связана с тем, что ранее в Казахстане уже применяли ГОСТ 31754-2012 для определения содержания трансизомеров жирных кислот, однако он распространялся преимущественно на масложировую продукцию и сырьё для производства продуктов питания. Единой методики проверки готовых кондитерских изделий, в том числе мучных и сахаристых, не было.

Теперь этот пробел устранён. Новый документ устанавливает общие правила проведения измерений и обработки результатов лабораторных исследований.

«Применение стандарта поможет повысить эффективность государственного санитарно-эпидемиологического контроля, в том числе при проверке импортной продукции. Единый метод позволит более объективно оценивать безопасность кондитерских изделий на казахстанском рынке и будет способствовать защите здоровья потребителей», — отметила председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК Жанна Есенбекова.

Стандарт разработан КазСтандартом в рамках Национального плана стандартизации на 2026 год. При его подготовке учтены требования ГОСТ Р 54687-2011, регулирующего определение трансизомеров жирных кислот в кондитерских изделиях.

Кроме того, документ взаимосвязан с техническими регламентами Таможенного союза о безопасности пищевой продукции и масложировой продукции.

Таким образом, у лабораторий появится единый инструмент для проверки содержания трансжиров в готовых сладостях, а у контролирующих органов — дополнительные возможности для оценки качества продукции, представленной на казахстанском рынке.