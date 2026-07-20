Транзит через Казахстан вырос на 24% с начала года

Правительство продолжает развивать транспортную инфраструктуру и увеличивать транзитный потенциал страны.

Работа ведется в рамках задач, поставленных Главой государства в Послании 2024 года.

По итогам января-июня 2026 года объем транзитных перевозок всеми видами транспорта достиг 21,7 млн тонн. Это на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было перевезено 17,5 млн тонн грузов.

В этом году строительством и ремонтом охвачено рекордное количество дорог – 11 тыс. километров. Из них 3,4 тыс. км приходится на строительство и реконструкцию республиканских трасс, 5 тыс. км – на капитальный и средний ремонт дорог республиканского значения, еще 2,4 тыс. км ремонтируют на местной сети.

Также в стране расширяют сеть платных автодорог. В ближайшее время к действующим участкам добавят еще шесть новых направлений: "Караганда – Балхаш", "Бурылбайтал – Курты", "Актобе – Кандыагаш", "Талдыкорган – Усть-Каменогорск", "Атырау – Астрахань" и "Мерке – Шу". После этого общая протяженность платных дорог увеличится с 4,9 тыс. до 6,7 тыс. километров.

Продолжается развитие авиационной отрасли. Сейчас авиапарк Казахстана насчитывает 111 самолетов. В этом году его пополнили один Airbus A321neo и два Boeing 737 MAX 8. Международное авиасообщение уже налажено с 32 странами по 158 маршрутам, а количество международных рейсов достигло 915 в неделю.

Одновременно реализуются крупные инфраструктурные проекты. Ведутся работы по восстановлению аэропорта Аркалыка, строительству новых аэропортов в Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли, возводится вторая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Шымкента. Также модернизируют терминал аэропорта Алматы и проводят реконструкцию объектов в Урджаре и Павлодаре.

Рост сохраняется и в железнодорожной отрасли. За первое полугодие по железной дороге перевезено 157,1 млн тонн грузов – это на 3,5% больше, чем годом ранее.

До 2029 года в Казахстане планируют отремонтировать 11 тыс. км железнодорожных путей. На сегодняшний день уже обновлено 5216 км, а в 2026 году планируется отремонтировать еще 1577 км.

Среди крупнейших проектов отрасли – запуск второй линии железной дороги "Достык – Мойынты", начало строительства участка "Кызылжар – Мойынты", открытие рабочего движения по проекту "Обводная линия Алматы", модернизация 124 железнодорожных вокзалов, а также строительство контейнерного хаба в порту Актау. Кроме того, подписаны контракты на поставку 775 локомотивов и 2,7 тыс. фитинговых платформ, а для маршрута "Курык – Баку" приобретен сухогруз и начато строительство восьми новых судов.

Расширяется и международное сотрудничество в сфере автомобильных перевозок. Сегодня Казахстан имеет соглашения с 42 странами. Безразрешительная система уже действует с Туркменистаном, Ираном и Турцией, а также получено право на выполнение транзитных автоперевозок вглубь территории Китая.

Для усиления контроля на дорогах в стране установлены 83 автоматизированные станции весогабаритного контроля. Они интегрированы с системой ЕРАП, что позволяет фиксировать нарушения и оформлять штрафы автоматически, без участия человека.