Транзит по Транскаспийскому маршруту вырос в 3,5 раза

Объем транзита по Транскаспийскому международному транспортному маршруту за пять лет вырос в 3,5 раза. В 2025 году контейнерные перевозки достигли 77 тыс. ДФЭ, к 2029 году показатель планируют довести до 300 тыс., передает BAQ.KZ.

Данные озвучили на Глобальном форуме по устойчивому транспорту в Пекине.

Через Казахстан проходят 13 международных транспортных коридоров. За последние 15 лет в транспортно-логистическую инфраструктуру страны вложили более 35 млрд долларов.

На форуме отдельно обсуждали цифровую связку транспортных систем и развитие маршрутов между Азией и Европой.

По итогам встречи приняли Рамочную основу Инициативы по глобальному развитию и сотрудничеству в области устойчивого транспорта. Она должна объединить государства, международные организации, финансовые институты, бизнес, научные и образовательные структуры.

Казахстан намерен продолжить работу с Китаем и другими партнерами по развитию международных транспортных коридоров, цифровизации перевозок, привлечению инвестиций и технологий.