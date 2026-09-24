Транзит по Транскаспийскому маршруту вырос в 3,5 раза
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Объем транзита по Транскаспийскому международному транспортному маршруту за пять лет вырос в 3,5 раза. В 2025 году контейнерные перевозки достигли 77 тыс. ДФЭ, к 2029 году показатель планируют довести до 300 тыс., передает BAQ.KZ.
Данные озвучили на Глобальном форуме по устойчивому транспорту в Пекине.
Через Казахстан проходят 13 международных транспортных коридоров. За последние 15 лет в транспортно-логистическую инфраструктуру страны вложили более 35 млрд долларов.
На форуме отдельно обсуждали цифровую связку транспортных систем и развитие маршрутов между Азией и Европой.
По итогам встречи приняли Рамочную основу Инициативы по глобальному развитию и сотрудничеству в области устойчивого транспорта. Она должна объединить государства, международные организации, финансовые институты, бизнес, научные и образовательные структуры.
Казахстан намерен продолжить работу с Китаем и другими партнерами по развитию международных транспортных коридоров, цифровизации перевозок, привлечению инвестиций и технологий.
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