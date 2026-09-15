Транзит поездов из Китая через Казахстан хотят увеличить до 1000 в год

Количество контейнерных поездов из Китая по Транскаспийскому международному транспортному маршруту планируют значительно увеличить. В 2026 году показатель намерены довести до 600 поездов, а в 2027 году – до 800–1000 поездов.

Эти планы обсудили на заседании рабочей группы Международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» в Болгарии. В работе приняла участие делегация АО «НК «ҚТЖ» во главе с заместителем председателя правления Ерланом Койшибаевым.

За январь–август 2026 года по ТМТМ перевезено 44,2 тыс. ДФЭ контейнерных грузов, в том числе прошли 419 контейнерных поездов из Китая.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем контейнерных перевозок вырос на 58%, а число поездов – сразу на 84%. За восемь месяцев 2025 года по маршруту было перевезено 28 тыс. ДФЭ и прошло 228 контейнерных поездов.

Для маршрута хотят привлечь дополнительные суда

Участники встречи также обсудили увеличение морского флота на Каспии и работу портовых причалов.

Отдельное внимание уделили гарантированной загрузке специализированных контейнерных судов. Стороны рассматривают соглашения, которые должны определить порядок взаимодействия и ответственность участников перевозок, а также обеспечить стабильную загрузку флота.

Участники также обсудили тарифы на 2027 год, ставки на перевозку генеральных и контейнерных грузов, чтобы сохранить конкурентоспособность ТМТМ для международных грузоотправителей.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как Средний коридор, связывает Китай и Европу через Центральную Азию, Каспийское море, Южный Кавказ и далее европейские страны.