Транзит поездов из Китая через Казахстан хотят увеличить до 1000 в год
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Количество контейнерных поездов из Китая по Транскаспийскому международному транспортному маршруту планируют значительно увеличить. В 2026 году показатель намерены довести до 600 поездов, а в 2027 году – до 800–1000 поездов.
Эти планы обсудили на заседании рабочей группы Международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» в Болгарии. В работе приняла участие делегация АО «НК «ҚТЖ» во главе с заместителем председателя правления Ерланом Койшибаевым.
За январь–август 2026 года по ТМТМ перевезено 44,2 тыс. ДФЭ контейнерных грузов, в том числе прошли 419 контейнерных поездов из Китая.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем контейнерных перевозок вырос на 58%, а число поездов – сразу на 84%. За восемь месяцев 2025 года по маршруту было перевезено 28 тыс. ДФЭ и прошло 228 контейнерных поездов.
Для маршрута хотят привлечь дополнительные суда
Участники встречи также обсудили увеличение морского флота на Каспии и работу портовых причалов.
Отдельное внимание уделили гарантированной загрузке специализированных контейнерных судов. Стороны рассматривают соглашения, которые должны определить порядок взаимодействия и ответственность участников перевозок, а также обеспечить стабильную загрузку флота.
Участники также обсудили тарифы на 2027 год, ставки на перевозку генеральных и контейнерных грузов, чтобы сохранить конкурентоспособность ТМТМ для международных грузоотправителей.
Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как Средний коридор, связывает Китай и Европу через Центральную Азию, Каспийское море, Южный Кавказ и далее европейские страны.
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