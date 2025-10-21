За восемь месяцев 2025 года Казахстан продолжает закреплять позиции ключевого участника международной логистики. Объём транзитных перевозок за этот период составил 22,8 миллиона тонн. При том что в 2023–2024 годах динамика была сопоставимой, текущие показатели показывают не разовый всплеск активности, а устойчивый интерес к казахстанским маршрутам со стороны внешних грузоотправителей. Вот что удалось сделать и к чему стоит готовиться, подробнее – в материале BAQ.KZ

Развитие автомобильной сети остаётся одним из самых масштабных направлений. В этом году дорожные работы ведутся сразу на 13 тысячах километров трасс, что сопоставимо с протяжённостью нескольких международных маршрутов. Из этого объёма 6,1 тысячи километров планируется завершить уже к концу года. Основные усилия сосредоточены на коридорах "Центр–Юг" и "Запад–Восток", которые связывают регионы страны с выходами к границам и формируют основу транзитной цепочки.

Железнодорожная отрасль демонстрирует системное обновление. Объём перевозок вырос до 231 миллиона тонн на 4 процента больше, чем год назад. На направлении "Достык–Мойынты" запущена вторая линия протяжённостью 836 километров, что должно снизить нагрузку на перегон и ускорить прохождение контейнерных составов. Параллельно начато строительство новой железнодорожной линии "Кызылжар – Мойынты" длиной 323 километра. Для повышения пропускной способности подписаны контракты на поставку 775 локомотивов от компаний из США, Франции и Китая, а также дополнительно закуплено 2,7 тысячи фитинговых платформ для контейнерных перевозок – сегмента, который растёт быстрее других.

Инфраструктурные изменения происходят не только на магистралях, но и на станциях. В Казахстане началась модернизация 124 вокзалов. Обновление коснётся как крупных транспортных узлов, так и небольших станций, которые играют значимую роль в региональной логистике и пассажирских перевозках. Власти заявляют, что акцент делается не только на ремонте зданий, но и на внедрении цифровых решений и улучшении качества обслуживания.

Воздушное сообщение также развивается. Казахстанский авиапарк насчитывает 105 самолётов, выполняющих 842 рейса в неделю по 144 маршрутам. Расширение маршрутной сети позволяет формировать устойчивые перевозки между внутренними регионами и международными транспортными центрами, что усиливает роль страны как транзитной точки.

Морская логистика показывает наиболее заметную динамику в контейнерном сегменте. Общий объём перевозок через порты достиг 6 миллионов тонн, что на 9 процентов больше, чем в прошлом году. При этом контейнерные перевозки выросли на 33 процента. В актауском порту запущен первый пусковой комплекс первой очереди строительства контейнерного хаба. Проект рассматривается как одна из ключевых точек роста на Каспийском направлении, через которое проходит значительная часть альтернативных маршрутов в обход традиционных транзитных коридоров.

Совокупность этих проектов показывает, что развитие транспортной системы идёт не точечно, а комплексно – одновременно по автомобильным, железнодорожным, авиационным и морским направлениям. Казахстан фактически формирует единую логистическую платформу, рассчитанную на долгосрочную перспективу.