Первый вице-премьер Роман Скляр заявил, что автодорога Астана–Павлодар протяжённостью 432 километра в целом находится в удовлетворительном состоянии, а проблемные участки будут восстановлены в ближайшие годы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, трасса относится к категории 1А, что предполагает разрешённую скорость до 140 км/ч и наличие развязок. Скляр отметил, что на этапе строительства одна из отечественных компаний не справилась с контрактными обязательствами, что повлияло на качество отдельных участков дороги.

"Говорить, что участок непроезжий, я не соглашусь. Он в удовлетворительном состоянии. Плата за проезд на нём не взимается, так как работы ещё полностью не завершены", — подчеркнул вице-премьер.

Скляр добавил, что ранее были выявлены нарушения в обслуживании бетонных дорог со стороны ТОО "КазАвтоЖол Сервис". Руководство компании привлекли к ответственности за несвоевременное выполнение обязательных работ, включая очистку температурных швов.

При этом он напомнил, что первые участки дороги ввели в эксплуатацию ещё в 2013 году, и за 12 лет они сохраняют стабильное состояние. Что касается объектов придорожного сервиса, вице-премьер подчеркнул, что их строительство должно осуществляться бизнесом:

"Государство подводит инфраструктуру, но возведение кафе, заправок и отелей — зона ответственности предпринимателей. Пока бизнес не увидит выгоды, этот вопрос остаётся сложным".

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев уточнил, что в декабре 2024 года один из спорных участков дороги был официально введён в эксплуатацию, несмотря на замечания. Средний ремонт на нём запланирован на 2025–2026 годы.