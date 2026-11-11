Трасса длиной 618 километров: в области Абай продолжают обновлять важную магистраль

Почти полвека назад эту дорогу строили как важную транспортную артерию региона. Сегодня её продолжают приводить в порядок: в области Абай завершили ремонт трёх участков трассы «Караганда – Аягоз – Тарбагатай – Богас» общей протяжённостью 66 километров.

Работы проведены в 2026 году национальной компанией «ҚазАвтоЖол». После среднего ремонта улучшилось состояние дорожного покрытия, а условия для движения транспорта стали комфортнее и безопаснее.

Значение этой трассы для региона трудно переоценить. На территории области Абай её протяжённость составляет 618 километров. Дорога была построена в 1978–1980 годах и сегодня включает 24 моста и 426 водопропускных труб.

Транспортный поток на этом направлении достигает 576 автомобилей в сутки.

В «ҚазАвтоЖол» отмечают, что работа по обновлению республиканских автодорог продолжается. Главная задача — постепенно привести их в нормативное техническое состояние и обеспечить безопасное передвижение автомобилистов.