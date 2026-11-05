Трасса под Актобе выставит счет легковушкам

Почти 90 километров реконструированной дороги Актобе-Кандыагаш в Актюбинской области станут платными, и на большей части этого отрезка раскошелиться придется даже владельцам легковых машин. Местным жителям приготовили льготу.

Министерство транспорта Казахстана присоединяет к платной трассе Кандыагаш-Макат участок дороги Актобе-Кандыагаш с 11-го по 100-й километр. Сеть платных автодорог в стране продолжает расти.

Правила на новом отрезке будут разными. С 11-го по 87-й километр платить станут все, от легковушки до фуры.

На последних 13 километрах участка и на всей остальной трассе Кандыагаш-Макат легковые автомобили поедут бесплатно. Плату здесь возьмут только с автобусов и грузовиков.

Сколько стоит поездка, подскажут километры. Тариф зависит от пройденного расстояния, категории машины, ее грузоподъемности и способа оплаты.

Для жителей прилегающих районов предусмотрены абонементы. Владелец местной легковушки заплатит 1 МРП за целый год.

Для местных автобусов и грузовиков абонемент обойдется от 1 до 5 МРП в месяц или от 12 до 60 МРП в год в зависимости от категории.

Собранные деньги, по данным министерства, пойдут на содержание и ремонт дорог и покупку спецтехники.

Изменения внесены в приказ Министерства транспорта. Документ вступит в силу через 10 календарных дней после первого официального опубликования.