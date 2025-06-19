Платная трасса близ Шымкента вздулась от жары
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На 763-м километре автодороги республиканского значения "Шымкент – граница РУ (Жибек жолы п/п)" произошло коробление цементобетонного покрытия. Причиной стало резкое повышение температуры воздуха — в южном регионе в этот день столбики термометров достигали +40…+45°C, передает BAQ.KZ.
Дефект был выявлен в ходе регулярного патрулирования дорожной службы на платном участке трассы, соединяющей Шымкент с Ташкентом. Дорожникам удалось повреждение обнаружить на ранней стадии и немедленно приступить к устранению.
К месту были мобилизованы три единицы спецтехники и четыре рабочих. Ремонтные работы завершились в тот же день, и движение по участку полностью восстановлено.
В Комитете автомобильных дорог сообщили, что летом такие инциденты не редкость — высокие температуры оказывают серьёзное воздействие на цементобетонные покрытия. В связи с этим на республиканских трассах усилен мониторинг, чтобы своевременно выявлять и устранять возможные деформации.
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