Трассу на Атырау закрыли из-за непогоды
В связи с ухудшением погодных условий на западе Казахстана введено ограничение движения на участках автодороги республиканского значения Актобе – Кандыагаш – Доссор – Атырау – граница РФ, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в дорожных службах, с 16:30 3 февраля 2026 года движение для всех видов автотранспорта временно прекращено в Актюбинской и Атырауской областях.
В Актюбинской области закрыт участок трассы на 250–337 километрах — от поселка Байганин до границы с Атырауской областью.
В Атырауской области ограничение действует на отрезке 337–346 километров — от границы Актюбинской области до села Сагиз.
Ограничения введены для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности участников движения.
Ориентировочное время возобновления движения — 3 февраля в 23:00.
Водителям рекомендуют воздержаться от поездок в данном направлении и заранее корректировать маршруты. Дополнительную информацию можно получить круглосуточно по номеру 1403.
