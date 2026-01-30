Трассу "Ушарал – Достык" закрыли из-за ухудшения погоды
Сегодня, 18:26
74Фото: freepik.com
В области Жетысу введены временные ограничения движения автотранспорта на участке автомобильной дороги республиканского значения "Ушарал – Достык", передает BAQ.KZ.
По состоянию на 18:00 30 января 2026 года движение ограничено на отрезке км 84–164 — от посёлка Коктума до станции Достык. Причиной стали ухудшение погодных условий и сложная дорожная обстановка.
В настоящее время для содержания республиканских автодорог задействовано 822 единицы специализированной техники. Дорожные службы проводят работы по очистке проезжей части и обеспечению безопасного проезда.
Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрутов и воздержаться от поездок по закрытому участку трассы до улучшения погодных условий.
