В области Жетысу введены временные ограничения движения автотранспорта на участке автомобильной дороги республиканского значения "Ушарал – Достык", передает BAQ.KZ.

По состоянию на 18:00 30 января 2026 года движение ограничено на отрезке км 84–164 — от посёлка Коктума до станции Достык. Причиной стали ухудшение погодных условий и сложная дорожная обстановка.

В настоящее время для содержания республиканских автодорог задействовано 822 единицы специализированной техники. Дорожные службы проводят работы по очистке проезжей части и обеспечению безопасного проезда.

Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрутов и воздержаться от поездок по закрытому участку трассы до улучшения погодных условий.