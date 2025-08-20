Полицейские Северо-Казахстанской области активно применяют дроны для выявления нарушений правил дорожного движения на трассах республиканского значения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Воздушное патрулирование проводится в рамках реализации концепции "Закон и Порядок" и направлено на снижение аварийности и дисциплинирование водителей.

Современные технологии стали важной частью профилактики ДТП. Беспилотные летательные аппараты особенно эффективны на скоростных участках, где водители часто чувствуют себя безнаказанными после выхода из зоны действия автоматических камер. Однако квадрокоптеры позволяют контролировать даже самые отдалённые участки дорог.

Так, 12 августа на трассе Астана — Петропавловск дрон зафиксировал грубое нарушение: водитель Toyota выехал на встречную полосу движения, подвергнув опасности себя и других участников движения. В отношении нарушителя собраны материалы, ему предстоит ответить перед законом.

Полицейские напоминают, что за 7 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 60 ДТП на трассах республиканского значения. В МВД подчёркивают: карательные меры — не самоцель. Главное — безопасность граждан. Использование высокотехнологичных средств направлено на защиту жизни и здоровья всех участников дорожного движения.