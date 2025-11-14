14 ноября 2025 года ухудшение погодных условий прогнозируется сразу в нескольких регионах страны, передает BAQ.KZ.

По информации дорожных служб, в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях, а также в области Абай местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.

Сложные погодные условия могут сказаться на видимости и состоянии дорожного покрытия. Водителей просят учитывать изменения погоды, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и строго следить за правилами безопасности на трассе.

Для получения оперативной информации о состоянии республиканских автодорог круглосуточно работает Колл-центр 1403.