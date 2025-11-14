Трассы трёх регионов накроют осадки: водителей просят быть предельно осторожными
Сегодня, 09:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:21Сегодня, 09:21
137Фото: pixabay.com
14 ноября 2025 года ухудшение погодных условий прогнозируется сразу в нескольких регионах страны, передает BAQ.KZ.
По информации дорожных служб, в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях, а также в области Абай местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.
Сложные погодные условия могут сказаться на видимости и состоянии дорожного покрытия. Водителей просят учитывать изменения погоды, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и строго следить за правилами безопасности на трассе.
Для получения оперативной информации о состоянии республиканских автодорог круглосуточно работает Колл-центр 1403.
Самое читаемое
- В результате ДТП с автобусом погибли десятки человек в Перу
- США ввели санкции против 32 лиц и компаний, связанных с ракетной программой Ирана
- В МИРЕ: атака на Газу, запрет соцсетей в Австралии, землетрясение в Средиземном море
- Семь человек погибли в ДТП на трассе Алматы: суд вынес приговор
- В Петербурге задержаны пресс-секретарь МВД и администратор сайта за взятки