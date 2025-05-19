Надёжные дороги — не просто комфорт, а фундамент качества жизни. Именно с такой миссией шесть лет назад был создан Национальный центр качества дорожных активов (НЦКДА), и сегодня он стал ключевым игроком в сфере контроля, диагностики и цифровизации автодорожной отрасли Казахстана, передает BAQ.KZ.

С 2019 года Центр провёл более 75 000 инспекций, взял 189 000 проб материалов, обследовал 20 000 объектов, провёл экспертизу 5 500 проектов, а также проверил 414 асфальтобетонных заводов и 30 000 дорожных знаков. Каждое из этих действий — шаг к тому, чтобы казахстанские дороги стали безопаснее, долговечнее и современнее.

В распоряжении Центра — сеть из 20 филиалов по всей стране, оборудованных лабораториями, сертифицированными по международным стандартам ISO 17025 и ILAC. Они позволяют проводить как лабораторные, так и полевые исследования материалов и покрытий.

Особое внимание — цифровым технологиям. Центр внедрил программный комплекс SRDS, использующий искусственный интеллект для диагностики дорожного покрытия, а платформа KazRoadLab позволяет в реальном времени отслеживать результаты проверок и контролировать процессы. Система штрихкодирования проб исключает влияние человеческого фактора и повышает прозрачность всех процедур.

Важная часть работы НЦКДА — подготовка кадров. С помощью образовательного VR-тренажёра KazRoad VR и совместных программ с КазАДИ им. Л.Б. Гончарова, Центр активно формирует новое поколение инженеров. Более 8 000 школьников и студентов уже приняли участие в профориентационных встречах, а 243 будущих специалиста прошли практику в Центре — 26 из них уже трудоустроены.

По словам представителей организации, высокие стандарты качества и цифровой контроль позволяют не только предотвращать нарушения, но и прогнозировать возможные риски на этапе проектирования и реализации дорожных объектов.

"Сегодня невозможно представить развитие инфраструктуры без точной диагностики, современных технологий и профессионалов своего дела. Мы не просто контролируем — мы меняем отрасль", — отметили в руководстве НЦКДА.

В условиях растущих требований к безопасности и надёжности автодорог Центр продолжает быть флагманом реформ, доказывая, что от качества дорог напрямую зависит качество жизни.