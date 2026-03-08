Трассы в Павлодарской и Абайской областях открыты
Сегодня 2026, 10:03
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 10:03Сегодня 2026, 10:03
151Фото: Pixabay.com
"КазАвтоЖол" опубликовал информацию об открытии движения на некоторых дорогах, передает BAQ.KZ.
8 марта 2026 года в 10:00 на следующих автодорогах республиканского значения будет открыто движение для всех видов автотранспорта:
Павлодарская область:
- на участке автодороги «гр. КНР — Майкапшагай — Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — гр.РФ» км. 426 — 587 (с.Кенжеколь — гр.Абайской области);
Область Абай:
- на участке автодороги «гр. КНР — Майкапшагай — Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — гр.РФ» км. 587 — 733 (гр. Павлодарской области — г.Семей).
Самое читаемое
- Токаев приветствует заявление Президента Ирана о решении не нападать на соседние страны
- Трамп назвал условие сделки с Ираном
- Казахстанские учёные создали устройство для выработки энергии из вибраций
- Иранский дрон нанес удар по элитному небоскребу в Дубае
- Ильхам Алиев поблагодарил Токаева за осуждение атаки на аэропорт Нахчывана