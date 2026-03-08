"КазАвтоЖол" опубликовал информацию об открытии движения на некоторых дорогах, передает BAQ.KZ.

8 марта 2026 года в 10:00 на следующих автодорогах республиканского значения будет открыто движение для всех видов автотранспорта:

Павлодарская область:

- на участке автодороги «гр. КНР — Майкапшагай — Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — гр.РФ» км. 426 — 587 (с.Кенжеколь — гр.Абайской области);

Область Абай:

- на участке автодороги «гр. КНР — Майкапшагай — Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — гр.РФ» км. 587 — 733 (гр. Павлодарской области — г.Семей).