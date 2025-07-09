Прошедшие выходные показали, что автотуризм в Казахстане продолжает набирать обороты. С 5 по 7 июля автомобилисты совершили свыше 288 тысяч поездок по платным дорогам республиканского значения, ведущим к самым популярным туристическим направлениям страны, передает BAQ.KZ.

Лидером по числу поездок вновь стал участок Алматы – Конаев, через который проехало более 161 тысячи автомобилей. Эта трасса ведёт к излюбленным местам отдыха казахстанцев — Капшагайскому водохранилищу, озеру Алаколь, национальным паркам и природным заповедникам.

Второе место заняла трасса Астана – Щучинск, обеспечившая свыше 66 тысяч поездок. Курортная зона Бурабай и окрестности Щучинска традиционно привлекают жителей столицы своими хвойными лесами, чистыми озёрами и развитой туристической инфраструктурой.

На третьем месте — маршрут Астана – Темиртау, где зафиксировано более 60 тысяч поездок. Эта дорога ведёт к Балхашу, знаменитому своим уникальным двухцветным озером, пляжами и экотуризмом. В регионе также расположены Каркаралинский нацпарк и другие природные и культурные достопримечательности.

Вдоль туристических маршрутов активно развивают придорожный сервис: строятся санитарные зоны, кафе, автозаправки и зоны отдыха. Это делает поездки комфортнее и безопаснее.

Кроме того, в 2025 году в рамках среднего ремонта восстанавливается более 2000 километров автодорог по стране — преимущественно в туристических направлениях.

Власти напоминают: в разгар летнего сезона важно соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, чтобы отдых не обернулся бедой.