Казахстанский хоккеист покинул матч в США из-за травмы
Хоккеиста заменили после первого периода, его состояние оценивается как стабильное.
Сегодня 2026, 10:23
Фото: olympic.kz
Казахстанский голкипер Максим Павленко получил травму в матче регулярного чемпионата ECHL. О состоянии игрока рассказал его агент, передает BAQ.KZ со ссылкой на Shaiba.kz.
Инцидент произошел в игре между «Уиллинг Нэйлерс» и «Вустер Рэйлерс», которая завершилась со счётом 4:1. Павленко вышел на лед в стартовом составе, однако после первого периода был заменен из-за повреждения.
«Cостояние у Максима стабильное - отдохнул, чувствует себя по-боевому», - сообщил хоккейный агент Евгений Конобрий.
Следующий матч «Нэйлерс» проведут на выезде против «Форт Уэйн Кометс». Встреча состоится 2 апреля в 04:35 по времени Астаны.
Максим Павленко - воспитанник павлодарского хоккея, вратарь клуба "Уиллинг Нэйлерс". Он был признан лучшим голкипером ECHL в США в конце 2025 года.
