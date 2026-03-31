Казахстанский голкипер Максим Павленко получил травму в матче регулярного чемпионата ECHL. О состоянии игрока рассказал его агент, передает BAQ.KZ со ссылкой на Shaiba.kz.

Инцидент произошел в игре между «Уиллинг Нэйлерс» и «Вустер Рэйлерс», которая завершилась со счётом 4:1. Павленко вышел на лед в стартовом составе, однако после первого периода был заменен из-за повреждения.

«Cостояние у Максима стабильное - отдохнул, чувствует себя по-боевому», - сообщил хоккейный агент Евгений Конобрий.

Следующий матч «Нэйлерс» проведут на выезде против «Форт Уэйн Кометс». Встреча состоится 2 апреля в 04:35 по времени Астаны.

Максим Павленко - воспитанник павлодарского хоккея, вратарь клуба "Уиллинг Нэйлерс". Он был признан лучшим голкипером ECHL в США в конце 2025 года.