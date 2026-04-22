В Казахстане судебная практика демонстрирует устойчивую тенденцию ужесточения ответственности работодателей за нарушения требований безопасности, передает BAQ.kz.

Суды все чаще приходят к выводу, что при системных нарушениях охраны труда именно работодатели несут основную ответственность за происшествия на производстве и других опасных объектах.

Трагедия на металлургическом предприятии

В 2024 году на одном из металлургических предприятий произошел несчастный случай: в результате выброса расплавленного металла из индукционной печи сталевар получил смертельные ожоги. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось.

Изначально комиссия распределила вину поровну между работодателем и работником, однако родственники погибшего оспорили это решение в суде.

Системные нарушения сыграли ключевую роль

Суд установил, что на предприятии были допущены серьезные нарушения. В частности, отсутствовал план ликвидации аварий, не проводились аварийные тренировки, не был заключен договор с аварийно-спасательными службами, не осуществлялся должный контроль за соблюдением техники безопасности и не функционировала система предупреждения об опасности.

«Именно работодатель создал опасные условия труда, при которых трагедия стала практически неизбежной», — говорится в решении суда.

В итоге степень вины была пересмотрена: 90% возложено на работодателя и 10% — на работника. Решение вступило в законную силу.

Травма на строительной площадке

Еще один случай произошел в Акмолинской области. Женщина, приглашенная на презентацию жилого комплекса, поскользнулась на строительных материалах и получила перелом ноги. Пострадавшая перенесла несколько операций и длительное лечение, временно лишившись возможности работать.

Суд встал на сторону пострадавшей. Компания-застройщик пыталась доказать неосторожность самой женщины. Суд установил, что объект является источником повышенной опасности, а безопасность на нем обеспечена не была.

«Приглашая третьих лиц на потенциально опасный объект, владелец обязан обеспечить их безопасность», — отметил суд.

В результате с компании взыскали 850 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда. Апелляция оставила решение без изменений.

Что это значит для бизнеса

Подобные решения формируют практику, при которой работодатели обязаны строго соблюдать требования безопасности. Игнорирование этих норм все чаще приводит к тому, что основная ответственность за последствия ложится именно на компанию.