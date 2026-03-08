  • Главная
Трехлетний ребенок упал в уличный туалет в Туркестанской области

Спасатели вытащили ребенка со дна уличного туалета.

Фото: МЧС РК

На пульт 112 поступило сообщение о том, что в селе Акниет Туркестанской области ребенок 2023 г.р. упал в уличный туалет частного дома и не может самостоятельно выбраться, передает BAQ.KZ.

На место происшествия были направлены силы и средства оперативно-спасательного отряда МЧС которые вытащили ребенка и передали службе 103.

"Не оставляйте детей без присмотра даже на короткое время", - напоминает МЧС.

