Трехлетний ребенок упал в уличный туалет в Туркестанской области
Спасатели вытащили ребенка со дна уличного туалета.
Сегодня 2026, 07:41
Фото: МЧС РК
На пульт 112 поступило сообщение о том, что в селе Акниет Туркестанской области ребенок 2023 г.р. упал в уличный туалет частного дома и не может самостоятельно выбраться, передает BAQ.KZ.
На место происшествия были направлены силы и средства оперативно-спасательного отряда МЧС которые вытащили ребенка и передали службе 103.
"Не оставляйте детей без присмотра даже на короткое время", - напоминает МЧС.
