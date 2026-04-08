Инцидент произошел 8 апреля в Аксуатском районе, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полиции, трехлетний ребенок незаметно вышел со двора дома и исчез. Родные начали поиски самостоятельно с раннего утра, а около 11:00 обратились за помощью к правоохранителям.

Сразу после обращения были подняты все силы. Полицейские прочесывали территорию, обследуя степь и прилегающие участки, понимая, что время играет решающую роль.

Спустя несколько часов поисков один из сотрудников полиции, передвигаясь верхом на лошади, заметил в степи маленькую фигуру.

Как и где нашли ребенка

Ребенка обнаружили примерно в 14:00 - он находился в трех километрах от населенного пункта.

К счастью, мальчик был жив, угрозы его жизни и здоровью не выявлено. По предварительным данным, он просто заблудился.

Ранее в городе Абай Карагандинской области пропал 13-летний Рыс Бибарыс Бекнурулы. По данным полиции, подросток вышел из дома 1 апреля и не вернулся. После этого сотрудники начали поисковые мероприятия.

Информация о пропаже была оперативно распространена.

В ходе поисков в сети появилось аудиосообщение, которое подросток отправил своей матери. В записи слышно, что ребёнок находится в состоянии сильного волнения.

«Мама, осталось всего 60 секунд… Мам, что мне делать?.. Как?.. Отправь ко мне кого-нибудь, я буду махать рукой! Помоги мне, мама, я не хочу умирать… Я тебя люблю, мама!» - говорится в сообщении.

13-летний Рыс Бибарыс был найден живым и невредимым в тот же день.

