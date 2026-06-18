Трехлетний ребенок выпал из окна жилого дома в Караганде

В Караганде трехлетний мальчик получил травмы после падения из окна многоквартирного дома. Ребенка госпитализировали в областную детскую клиническую больницу.

По информации ekaraganda.kz, инцидент произошел 16 июня около 16:00 в одном из домов 15-го микрорайона района имени Алихана Бокейхана. По предварительным данным, мальчик 2022 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже.

В момент происшествия ребенок находился в комнате без присмотра взрослых. Его родственница была в соседнем помещении.

В результате падения малыш получил множественные травмы и был доставлен в медицинское учреждение. По информации врачей, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

В экстренных службах отмечают, что подобные случаи в регионе происходят регулярно. С начала 2026 года в Карагандинской области зарегистрировано уже 22 факта падения детей из окон.

Спасатели и медики вновь призывают родителей и законных представителей не оставлять маленьких детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Особое внимание специалисты обращают на москитные сетки, которые создают ложное ощущение безопасности, однако не способны выдержать вес ребенка и предотвратить падение.

Ведомства напоминают, что большинство подобных происшествий происходит из-за кратковременной потери контроля со стороны взрослых.