В селе Теренколь произошла трагедия, всколыхнувшая весь район: 21 сентября в больницу была доставлена девочка с тяжёлыми телесными повреждениями, передает BAQ.KZ. Информация об убийстве появилась в социальных сетях.

Пострадавшую госпитализировали в бессознательном состоянии, однако, несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось — она скончалась, не приходя в сознание.

Как сообщили в полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе первоначального расследования был установлен и задержан подозреваемый — им оказался отец погибшей девочки. По решению суда он арестован.

Мотивы, обстоятельства и детали трагедии пока не разглашаются — следствие продолжается.