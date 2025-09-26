Трехлетнюю девочку убили в Павлодарской области
Подозреваемый ее отец.
Сегодня, 16:42
86Фото: kun.uz
В селе Теренколь произошла трагедия, всколыхнувшая весь район: 21 сентября в больницу была доставлена девочка с тяжёлыми телесными повреждениями, передает BAQ.KZ. Информация об убийстве появилась в социальных сетях.
Пострадавшую госпитализировали в бессознательном состоянии, однако, несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось — она скончалась, не приходя в сознание.
Как сообщили в полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе первоначального расследования был установлен и задержан подозреваемый — им оказался отец погибшей девочки. По решению суда он арестован.
Мотивы, обстоятельства и детали трагедии пока не разглашаются — следствие продолжается.
