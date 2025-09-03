В Казахстане сохраняется проблема трехсменного обучения: полностью она решена только в пяти регионах страны — в Шымкенте, Алматы, Акмолинской, Карагандинской и Кызылординской областях, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства просвещения, за последние годы в стране наблюдается значительный прогресс в строительстве новых школ. С 2019 года построено 1200 объектов на более чем 1 миллион ученических мест. Только за 2023–2024 годы открылись 422 новые школы на 510 тысяч мест.

Накануне нового учебного года в регионах введены в эксплуатацию еще 83 школы на 115 тысяч мест, из которых 57 построены в рамках нацпроекта "Келешек мектептері".

Тем не менее трехсменное обучение пока сохраняется в ряде областей. В целом по стране около 3 тысяч школ работают в одну смену, более 5 тысяч — в две смены. До конца 2025 года планируется завершить строительство еще 111 школ на 140 тысяч мест, что позволит дополнительно сократить дефицит почти на 150 тысяч ученических мест.

В предстоящем 2025–2026 учебном году будет построено 232 новые школы, а также проведена реновация 245 школ, модернизация 1 тысячи сельских учебных заведений и оснащение 680 школ современными предметными кабинетами.