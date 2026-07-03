По данным Бюро национальной статистики, в 2026 году среднее количество детей на одно домохозяйство впервые снизилось до одного ребенка. Еще несколько лет этот показатель держался на уровне 1,1 ребенка, одновременно сокращался и средний размер семьи – с 3,4 человека в 2021 году до 3,2 человека в текущем году.

При этом ситуация заметно отличается по регионам. Самыми многодетными остаются южные области. В среднем на одно домохозяйство приходится 2,1 ребенка в Туркестанской области, 1,7 – в Кызылординской, 1,4 – в Жамбылской области. В Алматы показатель составляет 0,6 ребенка, в Астане – 0,8.

Статистика также показывает, что женщины стали откладывать рождение детей на более поздний возраст. Если в 2019 году почти треть всех новорожденных приходилась на матерей 25–29 лет, то к 2025 году их доля снизилась с 32,3% до 27%. Одновременно выросла доля женщин, рожающих после 30 лет.

Продолжает снижаться и суммарный коэффициент рождаемости. Если в 2021 году на одну женщину в среднем приходилось 3,3 ребенка, то по итогам 2025 года показатель уменьшился до 2,6.

За четыре года сократилось и общее число новорожденных. После рекордных 445,9 тысячи детей, родившихся в 2021 году, к 2025 году этот показатель снизился до 335 тысяч, то есть почти на 25%.

Эксперты связывают такую динамику не только с изменением жизненных приоритетов, но и с экономическими причинами. По статистике, именно многодетные семьи чаще сталкиваются с риском бедности.

Так, среди домохозяйств, состоящих из пяти и более человек, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума достигла 9,7%. При этом на такие семьи приходится более 95% всех малообеспеченных граждан страны.

Кроме того, почти четверть семей, воспитывающих четырех и более детей, ежемесячно располагают потребительскими расходами всего 50–60 тысяч тенге на человека, тогда как семьи с одним ребенком значительно чаще могут позволить себе расходы свыше 100 тысяч тенге на человека.

По данным Бюро национальной статистики, рождаемость в Казахстане снижается уже четвертый год подряд. Одновременно увеличивается средний возраст женщин при рождении ребенка, что соответствует тенденциям, которые ранее наблюдались в ряде европейских и азиатских стран.