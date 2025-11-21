В Правительстве объявили о намерении выделить холдингу "Байтерек" до 1 трлн тенге в рамках запуска нового инвестиционного цикла. Эти средства должны стать основой для реализации 15–20 системообразующих проектов, нацеленных на ускорение промышленного роста, усиление несырьевого сектора и расширение экспортного потенциала страны.

В новом выпуске Trend Talk заместитель председателя правления холдинга Жандос Шайхы рассказывает, какие проекты претендуют на финансирование, как будет распределяться триллион тенге, какую роль сыграют банки второго уровня и как эти решения повлияют на экономику Казахстана в ближайшие годы.